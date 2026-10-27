T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/88 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi İrfaniye Mahallesi 160 Ada 3 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 505,57 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, taşınmaz boş arsa durumundadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi İrfaniye Mahallesi 160 Ada 3 Parsel Yüzölçümü : 505,57 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli İrfaniye Revizyonu Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 7.583.550,00 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:42 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 10:42 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.