T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/160 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Güneybudaklar Mahallesi Bağlaryanı Mevkisi 132 Ada 18 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 7.029.93 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-10 arasında değişen az meyilli arazilerdendir. Zeminde Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere toprak işlemeyi engelleyici bir durum yoktur. Makineli Tarıma uygundur. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Kuru Tarım Arzisidir. Taşınmaz boş tarla olarak kullanılmaktadır. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Güneybudaklar Mahallesi 132 Ada 18 Parsel Yüzölçümü : 7.029,93 m2 İmar Durumu:1/1.000 Ölçekli ''Uygulama İmar Planın bulunmadığı'' belirtilmiştir. Kıymeti :7.029.930,00 TL KDV: %10 Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı kanunun 22.maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmalarına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:14 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:14

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:14 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 11:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.