T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/161 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 2828 Ada 54 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "İki Katlı Kargir Ev" olan 245,46 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Alemdar Mahallesi 1.Ormanlar Caddesi No:19 Osmangazi/BURSA adresindedir.Parsel üzerinde Zemin Kat + 1 Normal Kattan iki katlı yığma yapı ile depo olarak kullanılan tek katlı yığma yapı olmak üzere 2 yapı bulunmaktadır. Keşif günü yapıların içerisine girilememiş olup Sulh Hukuk Mahkemesindekibilirkişi raporu ve keşif günü yapılan gözlemlere göre iki katlı yapının Zemin Kat ve 1. Normal Katlarının 17 ve 19 kapı nolu iki ayrı mesken olarak kullanıldığı zemin Katındaki mesken 1 oda, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. 1.Normal Kattaki meskende üst merdiven koridoru ve 2 adet oda olup, zemin kat tavan döşemesinin ahşap olup, sıtma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Binanın Zemin Kat ve 1.Normal Katlarının inşaat alanları 110 m2 olmak üzere binanın toplam inşaat alanı 220,00 m2 dir. Bina yaklaşık 60-70 yıllıktır. Depo olarak kullanılan tek katlı yapının inşaat alanı 27,00 m2 dir. Yapı yaklaşık 60-70 yıllıktır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi :Bursa İli Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi 2828 Ada 54 Parsel Yüzölçümü :245,46 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Soğanlı-Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında Serbest Nizam, 2 Kat Konut Alanında ve Yolda" kalmaktadır. Kıymeti : 5.701.350,00 TL KDV : %20 Kaydındaki Şerhler: 1/1000 Ölçekli Soğanlı-Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında "Serbest Nizam, 2 Kat Konut Alanında ve Yolda" kalmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:49 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 10:49 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:49

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.