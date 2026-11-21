Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/112 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi 1714 Ada 23 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Kargir Atölye" olan 104,21 m2 yüz ölçümündeki taşınmaz Duaçınarı Mahallesi Semt Sokak No:4 Yıldırım/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde 104,21 m2 taban alanlı Zemin Kat + 1 Normal Kat ve 1 Küçük asma Kattan oluşan betonarme bir yapı bulunmaktadır. Yapının Zemin Katının dükkan showroom olarak kullanıldığı, 1. Normal Katının ve asma katının aktif olarak kullanılmadığı ancak depo amaçlı kullanılabilmektedir. 1. Normal Kattan çelik bir merdivenle çıkılan yaklaşık 6 m2 alana sahip asma kat yer almaktadır.Binanın Zemin Katının inşaat alanı 104,21 m2, 1. Normal katın inşaat alanı104,21 m2 ve Asma Katın inşaat alanı 6,00 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 214,42 m2 dir.Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi 1714 Ada 23 Parsel Yüzölçümü : 104,21 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen "Hmaks=11 metre, Bitişik yapılaşma koşullu Konut Dışı Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 4.313.086,50 TL KDV : %20

Kaydındaki Şerhler: İmar kanununun 42. maddesi gereğince düzenlenmeye tabiidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:14 Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 10:14 Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2027 - 10:14

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi 1755 Ada 6 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "İki Katlı Kargir Atölye" olan 64,51 m2 yüz ölçümündeki taşınmaz Duaçınarı Mahallesi 1. Gülveren Sokak No:16/8 Yıldırım/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde 64,50 m2 taban alanlı Zemin Kat + 2 Normal Kattan oluşan betonarme bir yapı bulunmaktadır. Yapının Zemin Katının dükkan showroom olarak 2. Normal Katının depo ve 2. Normal Katının ofis olduğu görülmüştür.1. Normal Kata ve 2. Normal Kata çıkış için PVC bir dış kapının olduğu ayrı bir giriş mevcuttur. 1.Normal Kattaki depo bölümünün girişinde çelik bir kapı yer almaktadır. 2. Normal Kattaki ofis bölümünün girişinde PVC bir kapı yer almaktadır. 2. Normal Katta ofis bölümü, bir yönetici odası, bir açık ofis, bir açık mutfak ve bir tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. Binanın Zemin Katının inşaat alanı 64,50 m2, 1. Normal katın inşaat alanı 64,50 m2 ve2. Normal katın inşaat alanı 64,50 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 193,50 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi 1755 Ada 6 Parsel Yüzölçümü : 64,51 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen "Hmaks=11 metre, Bitişik yapılaşma koşullu Konut Dışı Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 3.449.287,50 TL KDV : %20 Kaydındaki Şerhler: İmar kanununun 42. maddesi gereğince düzenlenmeye tabiidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 11:14 Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 11:14 Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2027 - 11:14

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi 2584 Ada 32 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Dört Katlı Kargir Bina" olan 143,60 m2 yüz ölçümündeki taşınmaz Esenevler Mahallesi 1.Erciyes Sokak No:17 Yıldırım/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde 99,00 m2 taban alanlı Bodrum Kat +Zemin Kat + 3 Normal Kat + Çatı Katından oluşan betonarme bir bina bulunmaktadır.Binanın Zemin Katında 1 daire bulunmaktadır. Dairede hol, 2 oda, salon, mutfak, banyo-WC ve 1 balkon bölümleri bulunmaktadır.Binanın Bodrum Katındaki dairede Zemin Katttaki daireye benzer özelliktedir. Binanın 2. Normal Katında 1 daire bulunmaktadır. Dairede 3 oda, salon, mutfak, banyo-WC ve 1 balkon bölümleri bulunmaktadır.Binanın 1.Normal Katındaki, 2. Normal Katındaki ve 3.Normal Katındaki yer alan daireler aynı özelliklere sahiptir. Dairelerde ısınma amaçlı kombi ve doğalgaz sobası kulanılmaktadır. Binanın toplam inşaat alanı 99,00 m2 x 5 = 495,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi:Bursa İli Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi 2584 Ada 32 Parsel Yüzölçümü : 143,60 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen "Bitişik Nizam, 2 Kat Hmaks=6,50 metre yapılaşma koşullu Konut Alanında" kalmaktadır. Kıymeti : 7.407.260,00 TL KDV : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 12:14 Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 12:14 Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2027 - 12:14

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi 2572 Ada 5 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Kargir Bina" olan 88,13 m2yüzölçümündeki taşınmaz Esenevler Mahallesi Eraslan Sokak No:11 Yıldırım/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde 73,00 m2 taban alanlı Bodrum Kat +Zemin Kat + 3 Normal Kattan oluşan betonarme bir bina bulunmaktadır. Binanın Zemin Katında girişinde dükkan yer almaktadır. Dükkana aynı zamanda bina içinden de geçişin olduğu bir çelik kapı vardır. Binanın 1. Normal Katında 1 daire bulunmaktadır. Dairede 3oda, salon, mutfak, banyo-WC, 1 balkon bölümleri bulunmaktadır. Binanın 2. Normal Katında 1 daire bulunmaktadır.Binanın 3. Normal Katında 1 daire bulunmaktadır. Dairede 3 oda, salon, mutfak, banyo-WC ve 2 balkon bölümleri bulunmaktadır. Dairelerde ısınma amaçlı kombi ve doğalgaz sobası kulanılmaktadır. Binanın Bodrum Katının inşaat alanı 73,00 m2, Zemin Katının inşaat alanı 73,00 m2 1. Normal katın inşaat alanı 80,00 m2 ve2. Normal katın inşaat alanı 64,50 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 306,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi 2572 Ada 5 Parsel Yüzölçümü : 88,13 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen "Park Alanı" kısmen "Yol Alanında" kalmaktadır. Kıymeti : 4.659.793,00 TL KDV : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:34 Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 13:34 Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2027 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.