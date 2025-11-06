T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/09/2025 tarihli ilamı ile maddesi gereğince Bahattin ve Belkise oğlu, 05/05/1987 doğumlu, Muş, Bulanık, Adıvar mah/köy nüfusuna kayıtlı SERCAN KIYAK tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 04.11.2025