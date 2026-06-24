T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt köyü, 269 Ada, 15 Parsel, Satışa konu taşınmaz arsa vasfında olup, üzerinde zemin kat + 2 normal kat olmak üzere 3 katlı dış cephesi sıvalı, eski yapı mevcut olup, toplam yapı alanı 320 m2 olarak hesaplanmış, yapı eski olup, yapıda yıpranma oranı yüksek, taşınmazın dış cephesi sıvalı boyasız, çatısı örülmemiş, dış kapısı demir doğrama, pencereleri pvc doğramadır.

Adresi : Süleymaniye Mah. 770.Sok No:33 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 148,85 m2

İmar Durumu : 12.07.2013 tarih 1524 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 3.Etap 1/1000 ölçekli uyulama imar planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.144.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydındaki gibidir. 2-Büyükçekmece 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/442 es. Sayılı tedbir şerhi ile birlikte satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.