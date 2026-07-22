T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Karaağaç Mah. 238 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz boş arsa durumunda olup, çevresinde yüksek yoğunluklu boş araziler, küçük yoğunluklu 1-2 katlı yapılar bulunmakta, belediye hizmetlerinden istifade eder durumdadır.
Adresi : Karaağaç Mah. Türker Caddesi No:13-33 Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 92.014,92 m2
İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam, 2 kat, emsal:0.15 konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 874.141.740,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:50
21/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.