T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: ŞAFAK BAĞCI LONDON/ BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazda bulunabileceğiniz, aksi halde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.