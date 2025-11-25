T.C. BÜYÜKÇEKMECE 10. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , MAHBUP GÜLTEKİN ile Davalı , HÜSEYİN GÜLTEKİN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Zina Nedeniyle) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Hüseyin Gültekin adına dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesi ile müvekkili ile davalının 27.02.2007 tarihinden beri evli olduğunu, tarafların bu evliliklerinden iki çocuğu bulunduğunu, taraflar arasında bir süre belli bir seviyede devam eden bir süreden itibaren ise müvekkil yönünden evlilik birliğini devam ettirmesini mümkün kılmayan; davalının pek çok konuda kusurlu hareketinden, aldatmasından, sadakatsiz davranmasından, sürekli şekilde küçük düşürücü suç işlemesinden ve bir süredir haysiyetsiz yaşam sürmesinden, kötü ve onur kırıcı eylemlerinden, duygusal, ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddetinden kaynaklı sorunlar bulunduğunu, davalının müvekkile ve çocuklarına karşı aile birliğinin gerektirdiği yükümlülükleri ihmal etmeye başladığını, müvekkille ilişkisini sadece kendi istediği zamanlarda cinsellik ihtiyaçlarını gidermekten ibaret tuttuğu, genel olarak hiçbir şekilde sevgi ve saygı göstermediği, birlikte keyifli vakit geçirmekten dahi yoksun bırakması gibi durumlar nedeniyle iyi gitmediğini, müvekkilin evliliğin ilk 6 yılında davalının ailesi ile birlikte yaşadığını, davalının ailesi tarafından sürekli dışlandığını, davalının ailesi, müvekkilin bu süreçte evlilikten kalan ziynet eşyalarına el koyduğunu, bir daha iade etmediğini, davalının ailesinin müvekkil hakkında sürekli dedikodu ve hakarette bulunduğunu, davalı eşi müvekkile karşı sürekli kışkırttığını, davalının sürekli şekilde dolandırıcılık vb. küçük düşürücü suçlar işlemeye başladığını ve 1.5 yıl ceza evinde kaldığını, davalı hali hazırda işlemiş olduğu suçlardan dolayı aranmakta olduğunu firari durumda olduğunu, davalının başka bir kadınla yüzük takıp nikahlanarak evlilik dışı şekilde birlikte yaşadığını ve çevresinden de gizlemediğini özetle beyan ederek TMK m. 163 uyarınca küçük düşürücü suç ve haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle, aksi takdirde TMK m. 166 uyarınca evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir, davalının açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle "HMK'nun 122.md. uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129 md. deki yasal şartlara haiz cevap dilekçesini ve tanık dahil tüm delillerini mahkememize sunması, hangi vakıayı hangi delil ile ispatlayacağını cevap dilekçesinde bildirmesi aksi takdirde HMK.nun 128. md. uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağı" hususunun ihtar olunduğuna dair HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre davalı HÜSEYİN GÜLTEKİN e ilanen tebliğ olunur.