T.C. BÜYÜKÇEKMECE 11. AİLE MAHKEMESİ

Davacı GÖKHAN PEKER tarafından davalı NEDA PEKER aleyhine açılan 2026/1116 Esas sayılı çekişmeli boşanma davasında, davalı Neda Peker'e yurt dışına tebligat yapıldığı, tebligatın iade döndüğü, davalının adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davacının dava dilekçesinde; davalı ile 2018 yılından beridir evli olduklarını, müşterek çocuklarının bulunmadığını, 16/05/2025 tarihinde ailesini çok özlediğini ve ziyaret edeceğini söyleyerek evden çıktığını, sonrasında kendisine mesaj atarak Almanya'da kalacağını belirttiğini, evliliklerinin çekilmez bir hal aldığını ve tarafların boşanmalarına karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Dava dilekçesine davalı Neda Peker'e cevap dilekçesini mahkememize sunması için iki hafta süre verildiği, aksi takdirde gıyabında yargılamaya devam olunacağı ve hüküm verilebileceği davetiye yerine kaim olmak üzere Tebligat Kanunun 31. maddesi uyarınca işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağından 7 gün bitiminden sonra davaya karşı iki hafta içerisinde davaya karşı cevap verme hakkının olduğu hususu 16494038702 TC kimlik numaralı ESHRAT ve GHOLAMHOSSEİN'den olma 08/09/1981 doğumlu, davalı NEDA PEKER'e ilanen tebliğ olunur.