T.C. BÜYÜKÇEKMECE 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR : FİLİZ KAVUK - 18773033620

Davacı EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada, davacı vekili dava dilekçesinde; Davacının varlık yönetim şirketi olup, dava konusu alacağı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve T. İş Bankası A.Ş.'den temlik aldığı, davalı borçlunun alacaklı banka ile kredi sözleşmesi imzaladığını, ancak kredinin geri ödemeleri yapılmadığını, borçlu adına icra takibi başlatıldığı halde takiplerin semeresiz kaldığı, davalı Filiz Kavuk'ca Kocaeli İli, Derince İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 2652 ada, 1 parsele ilişkin yapılan muvazaalı devir işlemlerinin iptaline, işlemiş muvazaalı olduğundan taşınmaz üzerine teminatsız olarak İİK.nun 281/2 maddesi uyarınca ihtiyati haciz şerhi işlenmesine, tasarrufun batıl olması nedeniyle müvekkilinin alacakları yönünden iptaline, icra dosyalarındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere cebri icra yolu ile alacağını alma yetkisi tanınmasına karar verilmesini talep etmiş olup;

Dosyanın duruşma gününün 03.07.2026 saat 10.15 olup, Davalının adresi tespit edilemediğinden davalı Filiz Kavuk'a dava dilekçesinin ilan edilerek, cevap dilekçesi ve delillerini sunması için 2 haftalık kesin mehil verilmiş olup verilen kesin süre içinde cevap vermediği takdirde vazgeçmiş sayılacağının ihtaratına ve cevap süresinin ilan tarihinden 7 gün sonra başlatılması hususu ve ön inceleme duruşma gün ve saati olan 03.07.2026 günü saat:10.15'de Büyükçekmece 11. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması, davacı ile sulh için gerekli hazırlıkları yapması, gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmalarını genişletemeyeceği veyahut değiştiremeyeceği ve duruşmalara katılmadığı takdirde gıyabında karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.14.04.2026