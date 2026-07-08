T.C. BÜYÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK: ARSLAN MIZRAK, Kadir ve Reyhan oğlu, 05/01/1989 BADDÜRKHEİM F.ALMANYA doğumlu. Menderes Mah. 336/1 Sk. No 8 Esenler/ İSTANBUL

SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefe

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 2017

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BAĞCILAR

KARAR TARİHİ : 05/03/2026

KARAR TÜRÜ : H.A.G.B.-MAHKUMİYET

Hüküm: Ayrıntısı Yukarıda Yazıldığı Üzere;

A)1-Sanığın üzerine atılı vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçunu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK'nun 61'inci maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi gözönüne alınarak sanığın eylemine uyan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2 maddesi uyarınca takdiren 18 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

7394 Sayılı Kanunun 4. Maddesi gereğince sanığa verilen cezada 1/2 oranında indirim yapılarak 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığa verilen cezadan, sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığa verilen cezanın miktarı ve türü, sanığın suç tarihinden öncesine dayalı kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunmuyor olması, olay sebebi ile belirlenebilir herhangi maddi zararın bulunmaması ve sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları hep birlikte değerlendirildiğinde yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşması nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

B)1-Sanığın sabit olan Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan eylemine uyan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359/b maddesi uyarınca 2017 ve 2018 yılı bakımından davaya konu şirket bünyesinde düzenlenen sahte faturalara ilişkin olarak suçun işleniş şekli, suç sebep ve saiki, korunan hukuki yarar, sanığın kastının yoğunluğu dikkate alınarak taktiren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın hem 2017 ve 2018 yılında aynı suç tarihi boyunca birden fazla kez aynı suçu işlediği anlaşılmakla TCK'nın 43. Maddesi gereği cezasında takdiren 1/4 oranında artırım yapılarak 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

3-Sanığa verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezasının, TCK’ nun 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirilerek 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

8- Bu kararlara karşı CMK.nun 273. maddesi uyarınca hazır bulunmayan taraflar yönünden tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulabileceğine,

Dair sanığın ve katılan kurum vekilinin yokluğunda açık duruşmada verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/03/2026

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.06/07/2026