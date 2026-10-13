T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı, Odeabank Anonim Şirketi ile Davalı, Mohammad Usman Bıkzada arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada, davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili bankaca alacağın tahsili için ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatıldığını, borçlular adına kayıtlı bulunan dükkanın kıymet takdirinin yapılması için icra dosyasınca kıymet takdiri yapılarak dükkanın değerinin 6.230.000,00 TL olarak belirlendiğini, bu rakamın emsal taşınmazlarla göre değerinin altında hesaplandığını belirterek yeniden kıymet takdiri yapılmasını talep etmiş olup;

Dava dilekçesinin ve bilirkişi raporunun tarafınıza tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçenizi, bilirkişi raporuna karşı beyan dilekçenizi ve delillerinizi mahkemeye ibraz edebileceğiniz, verilen süre içinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 10/11/2026 günü saat 11:35'te duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.