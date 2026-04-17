T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Silivri Noterliği tarafından açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinize Vasiyetname ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz; duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde, vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız, vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine karar verileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.

Durusma Günü: 08/10/2026 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/04/2026