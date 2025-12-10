T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

"Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçundan sanık Cesim ve Fatma oğlu Halep 01.01.1988 d.lu Suphi MUHAMMED ALİ hakkında mahkememizin 2021/454 esas, 2025/658 karar sayılı 23.10.2025 tarihli kararı ile sonuç olarak " Yıl 6 Ay Hapis Cezası ve 16.660,00 TL. Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına " ir yokluğunda verilen karar sanığın bildirdiği adresinde tebliğ edilemediği, tebligata yarar başka adresi de tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan sanığa, ilanen tebliğine karar verilmiş, işbu ilan varakasının gazete ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 07.10.2025