T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Güzelce Mah. 2739 nolu parsel tapuda arsa vasıflı olup, 570 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kıymet takdiri raporunda A harfi ile belirtilen taşınmaz zemin kat+1.kat+2.kat+çatı kat olmak üzere toplam 393 m2, B harfi ile belirtilen taşınmaz zemin kat +1.kat+2 kat olmak üzere toplam 303 m2 yüzölçümlü iki adet bina bulunmaktadır.

Adresi : Güzelce Mah. Rafetbey Cad. Sema 1 Sok No:1-3 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 570 m2

İmar Durumu : 22/02/2020 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kumburgaz TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Kartaltepe Güzelce Etabı Uygulama İmar Planında blok nizam, 3 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 26.685.265,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:57

20/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.