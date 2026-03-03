T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Mimarsinan Mah. Denizkenarı mevkii, 2923 Parsel, Zemin+1 kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu 1 nolu bağımsız bölüm Dubleks İki Ev nitelikli taşınmazın; ikiz nizam inşa edilmiş olduğu, yapının dış cephesinin dış cephe boyalı ve doğaramaların ahşap olduğu, üs kat, biri balkonlu 2 yatak odası, genel banyo ve balkon mevcut olup, bağımsız bölüm 92 m2 alanlı, zemin katta yer alan teras verandaların alanı ise 13 m2'dir.

Adresi : Sinanoba Mah. İbrahimzade Cad. Lev Tur Tatil Köyü Barlas Sokak 5A Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 92 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu : 18.03.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam, 2 kat, emsal:0.50, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 12.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:19

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:19

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Mimarsinan Mah. 2923 Parsel, Zemin+1, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu 2 nolu bağımsız bölüm Dubleks İki Ev nitelikli taşınmazın; ikiz nizam inşa edilmiş olduğu, yapının dış cephesinin dış cephe boyalı ve doğaramaların ahşap olduğu, üs kat, biri balkonlu 2 yatak odası, genel banyo ve balkon mevcut olup, bağımsız bölüm 92 m2 alanlı, zemin katta yer alan teras verandaların alanı ise 13 m2'dir.

Adresi : Sinanoba Mah. İbrahimzade Cad. Lev Tur Tatil Köyü Barlas Sok No:5B Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 92 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu : 18.03.2016 onay tarihli uygulama imar planında ayrık nizam, 2 kat, emsal:0.50, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 12.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.