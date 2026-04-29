T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/15 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 627 Ada, 10 Parsel, Satış konu taşınmaz tapuda arsa vasıflı olup, üzerinde Zemin Kat+3 normal kat olmak üzere 4 katlı, 20-25 yıllık betonarme karkas yapı bulunduğu, binada asansör bulunmadığı, binanın giriş kapısı demir doğrama kapı, dış cephesi mantolama kaplı, yapnının toplam inşaat alanı 400 m2dir.
Adresi : İstiklal Mah. Kumru Sok No:20 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 114,93 m2
İmar Durumu : Esenyurt Tem Güneyi 7.Etap 1.kısım 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 4 kat, konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 10.537.200,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:42
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:42
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:42
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:42
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.