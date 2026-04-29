T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 627 Ada, 10 Parsel, Satış konu taşınmaz tapuda arsa vasıflı olup, üzerinde Zemin Kat+3 normal kat olmak üzere 4 katlı, 20-25 yıllık betonarme karkas yapı bulunduğu, binada asansör bulunmadığı, binanın giriş kapısı demir doğrama kapı, dış cephesi mantolama kaplı, yapnının toplam inşaat alanı 400 m2dir.

Adresi : İstiklal Mah. Kumru Sok No:20 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 114,93 m2

İmar Durumu : Esenyurt Tem Güneyi 7.Etap 1.kısım 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 4 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 10.537.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:42

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:42

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.