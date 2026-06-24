T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1998 Ada, 12 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 112,53 m2

İmar Durumu : Büyükçekmee Göl Havzası Mutlak Koruma alanında, 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli büyükçekmece Göl Havzası uygulama imar planında yeşil alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 258.819,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- Bu parselde İSKİ B.Çekmece Havza alanında göl/dere mutlak koruma alanında kalmaktadır. 2- 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır. 3- İSKİ 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 7.maddesine göre belirtme

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1998 Ada, 13 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 112,54 m2

İmar Durumu : Büyükçekmece Göl Havzası Mutlak Koruma alanında 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli B.Çekmece Göl Havzası uygulama imar planında yeşil alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 258.842,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-Bu parselde İSKİ B.Çekmece Havza alanında göl/dere mutlak koruma alanında kalmaktadır. 2-3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 12:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:02

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 2032 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 1.221,41 m2

İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar planında kısmen Büyükçekmece Göl Havzası Kısa Mesafeli Koruma alanında yol ve rekreasyon alanında kısmen de Büyükçekmece Göl Havzası Mutlak Koruma alanında yol ve yeşil alanda kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi gereği imar uygulaması yapılması gerekmektedir.

Kıymeti : 3.053.525,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- Bu parselde İSKİ B.Çekmece Havza alanında göl/dere mutlak koruma alanında kalmaktadır. 2-3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:36

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 11 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 458,03 m2

İmar Durumu :13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.603.105,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:08

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 12 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 433,80 m2

İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.518.300,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:09

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 13 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 460,42 m2

İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.611.470,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 12:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 12:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 12:11

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 14 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 461,88 m2

İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.616.580,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır. 2- MUSTAFA ŞENER-İSMET ATASAGUN lehine, 1.derece, 1 yıl süreli, 28.08.1973 tesis tarihli, bila faizli ipotek şerhi mevcuttur. İpotek şerhi ile birlikte satılacak olup, alıcı adına ipotek şerhi ile birlikte tescil verilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:33

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 15 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 463,24 m2

İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.621.340,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:34

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 16 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 464,65 m2

İmar Durumu :13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.626.275,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:04

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 17 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 466,05 m2

İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.631.175,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 11:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 11:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:04

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 18 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 439,24 m2

İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.537.340,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 12:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 12:05

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 23 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 403,14 m2

İmar Durumu :13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.410.990,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 13:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:31

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 25 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 437,72 m2

İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.532.020,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 14:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 14:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:31

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 26 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 438,96 m2

İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.536.360,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:00

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 27 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 440,24 m2

İmar Durumu :13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır. taşınmaz üzerinde Korugan bulunduğundan Milli Savunma Bakanlığı görüş alınması gerekmektedir.

Kıymeti : 1.540.840,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:00

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 29 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 443,15 m2

İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.551.025,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:00

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1994 Ada, 30 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 419,40 m2

İmar Durumu : 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama imar planında rekreasyon alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.467.900,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:30

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ESKİCE Mahalle/Köy, 1998 Ada, 2 Parsel, Taşınmazın hudutları zeminde fiilen mevcut olmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Eskice Köyü, Gelibolu Caddesi Altında Gölen Yakın Mevkiide Yer Almaktadır. Büyükçekmece

Yüzölçümü : 110,08 m2

İmar Durumu : Büyükçekmece Göl Havzası Mutlak Koruma alanında kaldığı, 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası uygulama imar planında yeşil alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 220.160,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- Bu parselde İSKİ B.Çekmece Havza alanında göl/dere mutlak koruma alanında kalmaktadır. 2- 3194 sayılı Kanunun 18.maddesine göre imar uygulanmasına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.