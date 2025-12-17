T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11.12.2025

GAİP

TC KİMLİK NO:

ADI SOYADI: AHMET FAZLI

BABA ADI:

ANA ADI:

DOĞUM TARİHİ:

DOĞUM YERİ:

İKAMETGAH ADRESİ: İstanbul Büyükçekmece İlçesi Kemerdere Mevkii, 22 pafta, 581 parsel nolu, 2815,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 8/32 hisse maliki