T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DAVACI:K.H.

SANIKLAR: 1)MOHAMMAD MADANDAR, Abbasalı ve Sanineh oğlu, 26/02/1994 Kajar doğumlu,

2)ZAHRA JAFARI, Alıakbar ve Heshmat kızı, 27/04/1997 Karaj doğumlu,

SUÇ: 5607 sayılı Yasaya Muhalefet

SUÇ TARİHİ: 22/10/2022

SUÇ YERİ: Esenyurt

KARAR TARİHİ: 09/10/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanıkların üzerine atılı 5607 sayılı yasaya muhalefet suçunu işlediği sabit olduğundan eylemlerine uyan 5607 sayılı yasanın 3/1 maddesi gereğince ve TCK.nun 52/1 maddesi gözetilerek neticeten ayrı ayrı 5 AY HAPİS ve 50,00TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiğine dair gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen sanıklara tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren ihi hafta içinde tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR