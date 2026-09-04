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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

05-09-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

02.09.2026

Sayı : 2026/88 Esas

Konu : gaiplik ilanı

 

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KEVSER GÜNEŞ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02.09.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 17434881310

ADI SOYADI : KEVSER GÜNEŞ

BABA ADI : TALİP GÜNEŞ

ANA ADI : REMZİYE GÜNEŞ

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1980

DOĞUM YERİ : DİCLE/DİYARBAKIR

İKAMETGAH ADRESİ : ATATÜRK MH. MUHABBET SOKAK NO:8 İÇ KAPI NO:4 ESENYURT/İSTANBUL

#İlangovtr Basın no ILN02541838