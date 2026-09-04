T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
02.09.2026
Sayı : 2026/88 Esas
Konu : gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KEVSER GÜNEŞ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02.09.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 17434881310
ADI SOYADI : KEVSER GÜNEŞ
BABA ADI : TALİP GÜNEŞ
ANA ADI : REMZİYE GÜNEŞ
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1980
DOĞUM YERİ : DİCLE/DİYARBAKIR
İKAMETGAH ADRESİ : ATATÜRK MH. MUHABBET SOKAK NO:8 İÇ KAPI NO:4 ESENYURT/İSTANBUL