T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : ECEVİT BOSTANCİ, Sultan ve Halime oğlu, 14/04/1977 KURUBAŞ/VAN doğumlu, VAN, EDREMİT, Kurubaş mah/köy nüfusunda kayıtlı. Talatpaşa Mah. 1010. Sk. No:1 İç Kapı No:19 Esenyurt/İST. TC Kimlik No:10565471504

SANIK : VAİL EL MUSTAFA, Hüseyin ve Meyem oğlu, 10/06/1999 HALEP doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Akbilek Mahallesi Akbilek Küme Evleri No:39 Akçakale/ ŞANLIURFA TC Kimlik No:99237698586

SUÇ : Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Parayı Sahte Olduğunu Bilerek Tedavüle Koyma

SUÇ TARİHİ - YERİ : 03/08/2023 - İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 06/01/2026

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememizin 06/01/2026 tarih 2025/834 Esas 2026/15 Karar sayılı hükmü ile sanık VAİL EL MUSTAFA hakkında "Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Parayı Sahte Olduğunu Bilerek Tedavüle Koyma" (TCK.nun 19/73 mad.)" suçundan GÖREVSİZLİK kararı verildiği, yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamayan sanık hakkında 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.