T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : HALİT ORAL, Mehmet Sıtkı ve Kadriye Rabiye oğlu, 07/10/1968 İSTANBUL doğumlu, ERZURUM, AŞKALE, Meydan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kavaklı mah. Kanarya cad. No:33 G2 Blok D:2 Beylikdüzü /İSTANBUL

TC Kimlik No: 34402407082

SANIK : FİRYUZA REJEPOWA, Amanowna ve Pnpıoea kızı, 18/03/1986 ERZURUM doğumlu,

SUÇ :Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 18/02/2013

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE

KARAR TARİHİ : 10/02/2026

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" (TCK.nun 142/1-b mad.)" suçundan 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.