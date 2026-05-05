T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. AİLE MAHKEMESİNDEN



DAVALI : RAZİYE DUR Soğanlı Mah. Sancaktepe Sk. No:25 İç Kapı No:5, Bahçelievler/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 08/07/2026 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK.139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/04/2026