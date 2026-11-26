Davacı Tepekent Toplu Yapı Yönetimi ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan davada yapılan araştırmalara rağmen davalı Aysel MERCAN'ın adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 11/09/2024 tarihli 2024/450 Esas 2024/10 Karar sayılı gerekçeli kararında; "1-) Davanın göreve ilişkin dava şartı eksikliği nedeniyle HMK madde 114 ve 115 gereği USULDEN REDDİNE, 2-) Mahkememizin görevsizliği ile Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğunun tespitine, kararın kesinleşmesinden sonra iki haftalık süre içinde istenilmesi halinde dosyanın bakmaya görevli ve yetkili Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesine tevzi edilmek üzere Büyükçekmece Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu'na gönderilmesine," karar verildiği, davacı vekilinin 17/09/2024 tarihinde sunduğu istinaf başvuru dilekçesinde "usul ve yasaya aykırı olarak verilen Büyükçekmece 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/450 E., 2024/10 K sayılı ilamının yapılacak istinaf incelemesi neticesinde KALDIRILMASINA; görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğunun tespitine; yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini" talep ettiği anlaşılmakla, ilanen tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde gerekçeli karara karşı ve istinaf başvuru dilekçesine karşı itiraz ve cevaplarını sunabileceği davalı Aysel MERCAN'a ilanen tebliğ olunur.