T.C. BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI MEMUR SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU

YAYIMLANMASI İSTENEN METİN;

'' Müşteki Sn. HABIB ESMAEILI;

30.04.2024 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt ilçesi Koza Mah. 1635 Sk No:3 Monmm Sitesi B2 Blok D:61 sayılı adreste uyuşturucu madde bulundurulduğuna dair yapılan ihbar ile verilen arama kararına istinaden ikamet önünde koçbaşı marifetiyle daire kapısı kırılmak suretiyle içeriye girildiğinde daire içerisinde yapılan kontrollerde odalardan birinin penceresinin açık olduğunun görülmesi üzerine pencerenin dışından yapılan kontrollerde daha sonra kimlik tespiti yapılan MAHDI ESMAEILI isimli şahsın yaralı bir şekilde yattığının görüldüğü, yüksekten düşerek yaralandığı ve tedavi amacıyla kaldırıldığı Özel İstinye Hospital Hastanesinde ex olduğunun bildirildiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında müşteki olarak yer aldığınız anlaşılmakla 18.10.2024 tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172. maddesi gereğince Suç Yokluğu nedeniyle KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA dair karar verilmiştir. Karara yönelik yayım tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde incelenmek üzere bu makama veya buraya iletilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza ya da bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına sözlü veya yazılı dilekçeyle başvurmak suretiyle itiraz hakkınız bulunmakta olup, yasal süre olan iki hafta içinde karara itiraz edilmezse ya da süresi içinde yapılmış olan itirazın Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmesi halinde kararın kesinleşeceği ve yapılmış olan itiraz var ise itirazdan doğan giderlerin tarafınıza yükletileceği hususu tebliğ olunur.