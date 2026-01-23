T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14003 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, KIRAÇ Mahalle/Köy, 342 Ada, 1 Parsel, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi,

Adresi : Piri Reis Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, İsthanbul Evleri (Han7) Sitesi, A8 Blok, No:2F, D:6 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 28.768,50 m2

Arsa Payı : 175/70000

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1.000 ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 6.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, TAKS:0.30, KAKS:1.50, ayrık nizam yapılaşma şartlarında kısmen 2.ve 3.Derece Kentsel ve Bölgesel İş merkezleri, kısmen Ticaret-Konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 6.330.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:38

21/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.