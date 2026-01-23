Resmi İlanlar
T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2025/14003 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14003 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, KIRAÇ Mahalle/Köy, 342 Ada, 1 Parsel, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi,
Adresi : Piri Reis Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, İsthanbul Evleri (Han7) Sitesi, A8 Blok, No:2F, D:6 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 28.768,50 m2
Arsa Payı : 175/70000
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1.000 ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 6.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, TAKS:0.30, KAKS:1.50, ayrık nizam yapılaşma şartlarında kısmen 2.ve 3.Derece Kentsel ve Bölgesel İş merkezleri, kısmen Ticaret-Konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 6.330.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:38
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:38
21/01/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.