T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20610 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : SATIŞA KONU TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU:Taşınmaz Tapu Kaydında; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi,Güzelce mahallesi, Düztarla Mevkii 441 parsel 1.950,00 m² yüzölçümlü Bahçeli Villa ve Müştemilatı bağımsız bölüm niteliği ile kayıtlı, 5 / 437 cilt/sayfa no ile D.....A.........adına (1/1) hisse oranında, 21/07/2014 tarih ve 16325 yevmiye ile satış işleminden tescil edilmiştir.Dosyaya esas taşınmaz, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, tapu kayıtlarında Güzelce mahallesi, Düztarla Mevkii yerleşimde Bahçelievler mahallesi, Sarmaşık sokak No:18 posta adresinde yer almaktadır. Parsel kuzeybatı yönünden Sarmaşık sokağa cephelidir. Taşınmazın konumlu olduğu bölge konut ve boş arsa yoğunluklu ve kısmen ticaret alanı şeklinde teşekkül göstermiştir. Taşınmazın bulunduğu ada ilçenin düzenli yapılaşma gösteren kısmında yer almaktadır. Özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları kolaydır. Büyükçekmece Kıyı İstanbul Marinaya kuş uçuşu yaklaşık 7.000,00 m mesafede, Sahile sıfır konumda, Önünden toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşım sağlanabilmektedir.Açık Adresi: Bahçelievler mahallesi, Düztarla Mevkii Sarmaşık sokak No:18 Büyükçekmece / İSTANBULAna Taşınmaz Özellikleri;Ana taşınmaz tapuda 1.950,00 m² Bahçeli Villa ve Müştemilatı olarak görünmektedir. Taşınmaz hali hazırda boştur, üzerindeki yapı yıkılmış enkazı alınmıştır, yüzme havuzu atıl vaziyettedir.Taşınmazın bulunduğu bölge deprem riski açısından 1. Bölgede bulunmaktadır. Bahçelievler Mah. Sarmaşık Sok. No:18, 441 parsel üzerinde bulunan 50605 yapı kimlik numaralı riskli yapı ilgilileri tarafından 16.02.2015 tarih ve 15-9/10 sayılı yıkım ruhsatları ile 6306 sayılı Kanun kapsamında yıkılmıştır.İlgili taşınmazda kıymet takdiri yapılırken, taşınmazda eklenti niteliğinde teşvik mal var ise bu malların kıymetinin ayrıca takdir edilmesi: Eklenti yoktur.

Adresi : Bahçelievler Mahallesi, Düztarla Mevkii Sarmaşık Sokak No:18 Büyükçekmece / İstanbul Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.950,00 m2

İmar Durumu :Büyükçekmece İlçesi Bahçelievler Mahallesi, 441 parsel sayılı taşınmaz, 22.02.2020 onay tarihli (27.04.2022 tadilat) 1/1000 ölçekli Kumburgaz TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Kartaltepe Bahçelievler Etabı Uygulama İmar Planında kısmen ayrık nizam 2 kat E=0.60, konut alanı kısmen de plansız alanında kalmaktadır." denilmektedir.

Kıymeti : 97.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "Kıyı Kenar şeridinde kalmaktadır." beyanı vardı. Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 14:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.