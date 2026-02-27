T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2024/115943 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/115943 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, CELALİYE Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii, İstanbul İli,
Adresi : Celaliye Mahallesi, Şerefbey Caddesi No: 18 Kat: 3 D: 13 Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 610,55 m2
Arsa Payı : 60/1000
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:06
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:06
25/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.