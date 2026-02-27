Resmi İlanlar

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

28-02-2026 00.00

2024/115943 ESAS

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/115943 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, CELALİYE Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii, İstanbul İli,

Adresi : Celaliye Mahallesi, Şerefbey Caddesi No: 18 Kat: 3 D: 13 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 610,55 m2

Arsa Payı : 60/1000

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:06

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:06

 

25/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

