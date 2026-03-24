T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/44193 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, TEPECİK Mahalle/Köy, BAĞLAR Mevkii, 220 Ada, 5 Parsel, 2. KAT 7 NOLU BB

Adresi : Ulus Mahallesi, İzci Sokak No: 7 K: 2 D: 7 Büyükçekmece /İstanbul

Yüzölçümü : 392,19 m2

Arsa Payı : 10/100

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:27

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:27

23/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.