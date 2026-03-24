T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2024/44193 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/44193 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, TEPECİK Mahalle/Köy, BAĞLAR Mevkii, 220 Ada, 5 Parsel, 2. KAT 7 NOLU BB
Adresi : Ulus Mahallesi, İzci Sokak No: 7 K: 2 D: 7 Büyükçekmece /İstanbul
Yüzölçümü : 392,19 m2
Arsa Payı : 10/100
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:27
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:27
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:27
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:27
23/03/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.