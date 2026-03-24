Resmi İlanlar

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

25-03-2026 00.00

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/44193 TLMT.

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/44193 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, TEPECİK Mahalle/Köy, BAĞLAR Mevkii, 220 Ada, 5 Parsel, 2. KAT 7 NOLU BB

Adresi : Ulus Mahallesi, İzci Sokak No: 7 K: 2 D: 7 Büyükçekmece /İstanbul

Yüzölçümü : 392,19 m2

Arsa Payı : 10/100

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:27

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:27

 

23/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02430664