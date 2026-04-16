T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26141 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : SATIŞA KONU TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU:İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1440 ada, 15 parsel sayılı 34.508,04m2 alanlı arsanın 72/3450804 arsa paylı kat irtifaklı A2 Blok 24. kat 288 nolu konutunTamamı Ş......S....Ü.......... D.......T.....L...Ş... adına kayıtlı olduğu dosyasında bulunan 25/12/2025 tarihli tapu kaydından anlaşılmıştır. Keşif mahallinde yapılan tespitlerde ve mimari projeye göre, meskenin 1 oda, 1 açık mutfaklı salon, antre, balkon banyo ve wc ` den müteşekkil olduğu, meskenin oda ve salon taban alanlarının laminant parke, ara ıslak alanlarının seramik, meskenin saten boyalı kartonpiyerli, mutfak dolaplarının mobilya tezgahının granit, duvarlarının renkli fayans, banyosu klozetli lavabolu duşakabinli, iç doğramaları kapı kanat ve kasaları Amerikan kapı, dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen elektriği suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemli olduğu mimari projesine göre meskenin net 50 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Gün boyu yaya ve araç trafiği bakımından yoğun bir bölgede yer almaktadır. Bina 25.03.2014 tarihinde ruhsat almıştır. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yoğun İskân bölgesi içerisinde yer almaktadır. Binanın asansörlü bakımlı 1. sınıf bir bina olduğu görülmüştür. 3

Adresi : İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Sultaniye Mahallesi, 350. Sokak No:6B N Logo Sitesi A2 Blok 24.Kat Daire :288 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 34.508,04 m2

Arsa Payı : 702/3450804

İmar Durumu :Esenyurt İlçesi, Süleymaniye Mahallesi , 1440 ada, 15 parsel 12.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANIKapsamında İnşaat Nizamı Serbest 26 Kat Ticaret Alanında yer almaktadır,

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:21

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 14:21

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:21

15/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.