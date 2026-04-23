T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/45061 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZ:

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ) Mahalle/Köy, 628 Ada, 8 Parsel, Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, 628 ada 8 parselde kayıtlı 520,19 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın tamamının ÖZ. YI. adına kayıtlı olduğu görülmektedir. Yerinde yapılan incelemede, değerlemesi yapılan taşınmazın yapısız, boş arsa vasfında olduğu ve kullanılmadığı görülmüştür. Mevcut arazi üzerinde ise parsel sınırları belirgindir. Dikdörtgen geometrik şekli bulunan parselin batısı Marmara Caddesine 17m., güneyi Çimli Sokağa 30m., cepheli konumda olup diğer yönlerden yapılı parseller ile çevrilidir. Bölge, hafif eğimli bir topografiye sahiptir. Bölgede yapısız parseller ve 2-3 katlı konut vasıflı yapılar bulunmaktadır. Bölge yapılaşması %65-70 oranında tamamlanmış olup tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parselin yaklaşık olarak 60m2 yola terki bulunmaktadır

Adresi : Kavaklı Mahallesi, Marmara Caddesi, No:1 Beylikdüzü / İSTANBUL

Yüzölçümü : 520,19 m2

İmar Durumu : Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 17.09.2025 tarihli imar durum bilgisine göre; Beylikdüzü Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, 628 ada 8 parselin TAKS:0.25, ayrık nizam 3 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı olarak planlandığı yaklaşık 60m2 yola terki olduğu bilgisi alınmıştır

Kıymeti : 18.100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:11

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 12:11

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 12:11

2 NO'LU TAŞINMAZ:

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, Sahilboyu Kokmuşpınar Mevkii , 831 ada 3 parselde kayıtlı 'Altı adet dört katlı yedi adet beş katlı ve bir adet üç katlı betonarme mesken ve arsası' nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat mülkiyeti, 14850/898310 arsa paylı A2 Blok, 1.Bodrum+zemin kat (2) numaralı 'Dubleks Mesken' nitelikli bağımsız bölümün tamamının ÖZ' YI' adına kayıtlı olduğu, Değerlemeye konu gayrimenkulün bulunduğu A2 blok parselin güney batı cephesinde Kısmet Sokaktan projeye bakıldığında soldan 2.blokkonumundadır. Blok bodrum, zemin, 1 normal kat ve çatı piyesinden oluşmaktadır. Mimari projeye göre sitenin tüm 2.bodrum katları bütün halde otopark, spor salonu, havuz ve sosyal tesis olarak projelendirilmiştir. Bloklar 1.bodrum kattan itibaren ayrılarak yükselmektedir. A2 blok 1.bodrum ve zemin katında 2 adet dubleks daire, 1.normal katı ve çatı piyesinde 2 adet çatı piyesli daire olmak üzere toplam 4 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Blok girişi 1.bodrum kattan ve site içi kuzey cepheden sağlanmaktadır. Blok dış cephesi ısı yalıtım malzemesi üzeri akrilik boyalı, girişi alüminyum profilden imal cam kapıdır. Giriş ve kat sahanlıkları ile merdivenler mermer kaplama, duvarlar plastik boyalı, merdiven korkulukları alüminyum profil doğramadır. Meskenin plan itibariyle (5+1tipinde) 1.bodrum katı; salon, mutfak, yatak odası, banyo-wc, merdiven, antre ve hol, zemin katı; 3 adet yatak odası, ebeveyn yatak odası, 2 adet banyo-wc, ebeveyn banyo-wc ve hol olarak planlandığı tespit edilmiştir. Yerinde yapılan kontrollerde bahçe alanında yaklaşık 15m2 kullanım alanlı kış bahçesi inşa edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı granit, dolaplar lake, lavabo, banyo vitrifiye mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvc'dir. Isınma kombi sistem ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre daire, kapak hesabında brüt 169,34m² alan, net 149,86m² süpürülebilir alana sahip iken proje hilafı ile inşa edilmiş kış bahçesi dahil brüt 186,29m² alan, net 164,86m² kullanım alanı sunmaktadır.

Adresi : Sahil Mahallesi, Mavi Akdeniz Caddesi, Liv Marine Sitesi, A2 Blok, No:11/4, D:2 Beylikdüzü / İSTANBUL

Yüzölçümü : 10.028,52 m2

Arsa Payı : 14850/898310

İmar Durumu : Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınan 16.09.2025 tarihli imar durum bilgisine göre; Beylikdüzü Sahil Mahallesi, 831 ada 3 parselin, yürürlükteki 21.01.2007 tasdik tarihli ve 1/1.000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı kapsamında, TAKS:0.25, ayrık nizam iki kat yapılaşma şartlarında "Konut Alanı" olarak planlandığı yaklaşık 30 m² yola terki olduğu bilgisi alınmıştır

Kıymeti : 17.565.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:04

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:04

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:04

21/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.