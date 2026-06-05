T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19963 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 1255 Ada, 41 Parsel, Adresi : Pınar Mahallesi, 1234.Sokak, No:3, Kat:4 Daire:11 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 179,81 m2

Arsa Payı : 15/179

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:07

03/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.