T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/43603 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ) Mahalle/Köy, 422 Ada, 19 Parsel, Adresi : Kavaklı Mahallesi, Marmara Caddesi, Burgaz Sokak, No:16, A Blok, 3. Kat, D:14

Yüzölçümü : 1.544,47 m2

Arsa Payı : 26/560

Kıymeti : 6.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:08

03/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.