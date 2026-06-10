T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13471 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1974 Ada 1 Parsel sayılı 156,83 m² miktarlı arsası, 23/156 arsa paylı, kat irtifaklı, zemin kat (2) nolu daire nitelikli taşınmazın (1/1) tam payı borçlu adına kayıtlıdır. Ana taşınmazın bulunduğu köşe konumlu bina; 2 Bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı piyes katı olmak üzere toplam 7 katlı, bitişik nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen binada katlar tek daire üzerili ve 5 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı çelik kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, dış cephesi mozaik mermer kaplamalı, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur.Zemin kat (2) nolu daire; Odalar ve salon laminant parke kaplamalı, antre, hol, mutfak, banyo ve wc zeminleri seramik kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâh, üçlü ankastre setli ve mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır.Esenyurt Belediyesi İmar arşivinden onaylı mimari projesine göre; Zemin kat (2) nolu daire; girişte antre,hol, mutfak, salon, iki odalı, banyo ve wc mahalleri olup yaklaşık toplam net 65,00 m² brüt 85,00 m² alana sahiptir.

Adresi : Üçevler Mah. 910. Sok. No:42 Esenyurt/İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 156,83 m2

Arsa Payı : 23/156

İmar Durumu :Esenyurt Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün imar yazısına göre; 1974 Ada 1 Parselin, 12.07.213 tasdik tarih ve 1523 sayılı, 1/1000 ölçekli, Esenyurt Tem Güneyi 2. Etap Uygulama İmar Planı?nda Bitişik nizam, 5 Kat yapılaşma şartlarına sahip ve konut alanı?nda kalmaktadır.Söz konusu parselin; 25.03.2009 tarihli 2008/18594 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı ve 04.08.2009 tarihli 2008/18594 sayılı Tadilat Yapı Ruhsatı bulunmaktadır.

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 12:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 12:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 12:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 12:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.