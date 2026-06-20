T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6701 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapunun Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 361 ada 13 parselde kayıtlı B Blok, 5.normal kat (17) bağımsız bölüm numaralı Mesken nitelikli taşınmaz olarak kayıtlı olduğu, Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu ana gayrimenkul 5.269,80 m² yüzölçümüne sahip 361 ada 13 parsel üzerinde, ayrık nizam yapı düzeninde, B.A.K yapı tarzında 3B yapı sınıfında, iki blok olarak inşa edilmiş Demaş Işık Evleri Sitesinde yer almaktadır. Bina içerisinde merdiven ve kat hollerinin zeminleri mermer, duvarlar plastik boyalıdır. Binada 2 adet asansör ve 1 adet yangın merdiveni bulunmaktadır. Blok girişi zemin kattan ve (site içerisi) batı cephesinden sağlanmaktadır. Bina, 2012-2014 yılları arası inşa edilmiştir. Meskenin plan itibariyle (3+1tipinde); salon, mutfak, balkon, 3 yatak odası, duş, banyo-wc, hol ve antre olarak planlandığı tespit edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı granit, dolaplar lake, lavabo, banyo vitrifiye mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvcdir. Isınma kombi sistem ile sağlanmaktadır.

Adresi : Marmara Mahallesi, Kocatepe Caddesi, 115.Sokak, Demaş Işık Evleri Sitesi, B Blok, No:4B, D:17 Beylikdüzü /İstanbul Beylikdüzü / İSTANBUL

Yüzölçümü : 5.269,80 m2

Arsa Payı : 10/600

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Beylikdüzü Marmara Mahallesi, 361 ada 13 parselin, yürürlükteki 16.02.2004 tasdik tarihli ve 1/1.000 ölçekli Yakuplu Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, KAKS:1.40, kütle nizam 10 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 14:15

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:15

18/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

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