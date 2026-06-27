T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/421 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/421 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ::Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Barış Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No:9, Semerkand Line Sitesinde kain, 264 ada, 7 nolu parselde kayıtlı E Blok binanın, 8. katta, 3100/1973040 arsa payına tefrikli (61) nolu Meskenin tamamıdır. Site çevresi bahçe duvarı ile çevrili olup, güvenlikli giriş, kapalı otopark, açık kapalı yüzme havuzu, tenis kortu, basket sahası, fitness, sauna, hamam, çocuk oyun alanı, çarşı ve bakımlı peyzaj düzeni bulunmaktadır.E Bloğun 8. katında, güney batı cephede yer almaktadır. Ara konumlu olduğundan pencereleri batı ( site dışı ) cepheye bakmaktadır.Mesken; 3 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyo, Wc, antre, hol ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Salon ve odalarda yer döşemesi laminat parke, duvarlar saten boya, tavan kartonpiyerlidir. Mutfakta dolapları laminat, tezgah çimstonedir. Ankastre ürünler mevcuttur. Pencereler PVC doğramadır. İç kapılar ahşap panel, dış kapı çeliktir. Banyoda vitrifiye malzemesi mevcuttur. Dairede merkezi sistem petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır.

Adresi : İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Barış Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No:9, Semerkand Line Sitesinde Kain, 264 Ada, 7 Nolu Parselde Kayıtlı E Blok Binanın, 8. Kat Beylikdüzü / İSTANBUL

Yüzölçümü : 22.979,42 m2

Arsa Payı : 3100/1973040

İmar Durumu :İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Barış Mahallesi, 264 ada, 7 nolu parsel sayılı taşınmaz, 05.07.2008 Tasdik Tarihli Beylikdüzü Uygulama İmar Planında; Ticaret + Hizmet Alanı ( Ayrık Nizam, Emsal = 2.50 , Hmax= 30.50 m ) olarak planlandığı belirtilmiştir. 27.08.2010 tarih ve 5/8 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı ve 04.10.2011 Tarih ve 8/25 sayılı Tadilat Ruhsatı düzenlenmiştir.

Kıymeti : 9.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: taşınmaz kaydında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait "1 TL karşılığında kira sözleşmesi vardır" beyanı ile Gülşah Göntültaş tarafından işlenmiş "Aile Konutu "şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 13:48

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 13:48

25/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.