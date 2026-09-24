T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/596 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapunun Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 598 ada 17 parselde kayıtlı H Blok H2 Giriş zemin kat (3) bağımsız bölüm nolu meskennitelikli taşınmazı olarak kayıtlıdır. Keşif günü mesken kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediyeden temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari proje incelenerek belirlenmiştir. Meskenin plan itibariyle (2+1 tipinde); giriş holü, salon, salonla birleşik açık mutfak, bir yatak odası, bir sandık odası, banyo tuvalet ve bir gömme balkon olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvcdir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Mesken, kapak hesabında brüt 115,16 m2, net 74,90 m2, kat planında süpürülebilir alan net 60,09 m2 ve 5,04m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Her katta ikişer mesken mevcuttur. Binada bir asansör bulunmaktadır. Mesken, girişi 1. bodrum kattan yapılan binanın zemin katında yer almaktadır. Bina, 2016 yılında inşa edilmiştir. Güvenlik kontrollü giriş, peyzaj, açık yüzme havuzu, bakımlı bahçe, çocuk oyun alanı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Sahil Mahallesi, Kocatepe Caddesi No: 192/4 Güverte Evleri H2 Blok K: Zemin D:3 Beylikdüzü /İstanbul Beylikdüzü / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.948,24 m2

Arsa Payı : 5300/696715

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapunun Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 598 ada 17 parselde kayıtlı H Blok H2 Giriş zemin kat (4) bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazı olarak kayıtlıdır. Keşif günü mesken kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediyeden temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari proje incelenerek belirlenmiştir. Meskenin plan itibariyle (2+1 tipinde); giriş holü, salon, salonla birleşik açık mutfak, bir yatak odası, bir sandık odası ve banyo tuvalet olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvcdir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre mesken, kapak hesabında brüt 113,11 m2, net 73,57 m2, kat planında süpürülebilir alan net 63,97 m2 kullanım alanına sahiptir. Her katta ikişer mesken mevcuttur. Binada bir asansör bulunmaktadır. Mesken, girişi 1. bodrum kattan yapılan binanın zemin katında yer almaktadır. Bina, 2016 yılında inşa edilmiştir. Güvenlik kontrollü giriş, peyzaj, açık yüzme havuzu, bakımlı bahçe, çocuk oyun alanı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Sahil Mahallesi, Kocatepe Caddesi No: 192/4 Güverte Evleri H2 Blok K: Zemin D: 4 Beylikdüzü /İstanbul Beylikdüzü / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.948,24 m2

Arsa Payı : 5340/696715

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 10:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapunun Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 678 ada 56 parselde kayıtlı 3. normal kat (6) bağımsız bölüm nolu dubleks mesken nitelikli taşınmazı olarak kayıtlıdır.Keşif günü mesken kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediye?den temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari proje incelenerek belirlenmiştir. Dubleks meskenin plan itibariyle (dubleks 2+1 ve 1+1 tipinde); girişin yapıldığı 3. katın, antre, salon, mutfak, iki oda, banyo tuvalet, antreden ahşap merdiven ile irtibatlı çatı arası katın, hol, salon, bir oda, banyo tuvalet ve bir teras balkon olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı altta ve üstte iki ayrı çelik kapı, pencereler pvcdir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre dubleks mesken, kat planında süpürülebilir alan net 100,20 m2 ve 21,00 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Her katta tek mesken mevcuttur. Binada asansör bulunmamaktadır. Mesken, girişi zemin kattan yapılan binanın üçüncü katında yer almaktadır. Bina, 2012 yılında inşa edilmiştir.

Adresi : Yakuplu Mahallesi, 12.Sokak No: 18 K: 3 D: 6 (Dubleks) Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 287,39 m2

Arsa Payı : 24/140

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.