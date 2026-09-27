T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Müdürlüğümüz yukarıda yazılı dosyasından 29/09/2026 tarihinde hazırlanan 3 nolu satış ilanında tapu ve adres bilgileri sehven "İstanbul İl, Esenyurt İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, 678 Ada, 56 Parsel, -/3.Normal/-/6 Nolu Bağımsız Bölüm" şeklinde yazılmış olup; hatalı olarak yazılan işbu tapu ve adres bilgisinin " İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 678 ada 56 parselde kayıtlı 3. normal kat (6) bağımsız bölüm nolu dubleks mesken" şeklinde düzeltilmesine karar verilmekle İİK Md. 114 gereği ilgililere ilanen duyurulur.