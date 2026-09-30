T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25533 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, AKÇABURGAZ Mahalle

Adresi : Alkent 2000 Mahallesi, Hadımköy Yolu Caddesi No: 151/2 Demir La Vida Yakamoz Blok K: 8 D: 27 B Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 23.756,19 m2

Arsa Payı : 214/45000

Kıymeti : 12.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1 TL Bedel karşılığından TEDAŞ lehine kira sözleşmesi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 10:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, AKÇABURGAZ Mahalle

Adresi : Alkent 2000 Mahallesi, Hadımköy Yolu Caddesi No: 151/1 Demir La Vida Sahra Blok K: 18 Ve K: 19 D: 54 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 23.756,19 m2

Arsa Payı : 384/45000

Kıymeti : 24.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TEDAŞ Adına 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 11:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, AKÇABURGAZ Mahalle

Adresi : Hadımköy Yolu Caddesi No: 151/3 Demir La Vida Vadi Blok K: 4 D: 36 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 23.756,19 m2

Arsa Payı : 209/45000

Kıymeti : 14.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1 TL Bedel karşılığında Kira sözleşmesi vardır TEDAŞ Lehine

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 12:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 12:11

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, AKÇABURGAZ Mahalle

Adresi : Alkent 2000 Mahallesi, Mehmet Yeşilgül Bulvarı No: 3At Pelican Hill Villa 109 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 416.111,47 m2

Arsa Payı : 2317/416111

Kıymeti : 72.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.