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T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

01-10-2026 00.00
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T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/25533 ESAS

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25533 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, AKÇABURGAZ Mahalle

Adresi : Alkent 2000 Mahallesi, Hadımköy Yolu Caddesi No: 151/2 Demir La Vida Yakamoz Blok K: 8 D: 27 B Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 23.756,19 m2

Arsa Payı : 214/45000

Kıymeti : 12.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1 TL Bedel karşılığından TEDAŞ lehine kira sözleşmesi vardır

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:09

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 10:09

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

 

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, AKÇABURGAZ Mahalle

Adresi : Alkent 2000 Mahallesi, Hadımköy Yolu Caddesi No: 151/1 Demir La Vida Sahra Blok K: 18 Ve K: 19 D: 54 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 23.756,19 m2

Arsa Payı : 384/45000

Kıymeti : 24.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TEDAŞ Adına 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:10

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 11:10

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

 

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, AKÇABURGAZ Mahalle

Adresi : Hadımköy Yolu Caddesi No: 151/3 Demir La Vida Vadi Blok K: 4 D: 36 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 23.756,19 m2

Arsa Payı : 209/45000

Kıymeti : 14.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1 TL Bedel karşılığında Kira sözleşmesi vardır TEDAŞ Lehine

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 12:11

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 12:11

 

4 NO'LU TAŞINMAZIN

 

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, AKÇABURGAZ Mahalle

Adresi : Alkent 2000 Mahallesi, Mehmet Yeşilgül Bulvarı No: 3At Pelican Hill Villa 109 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 416.111,47 m2

Arsa Payı : 2317/416111

Kıymeti : 72.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:33

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 13:33

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02559779