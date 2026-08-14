T.C. ÇALDIRAN İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Satışa konu taşınmaz Van İl, Çaldıran İlçesi, İNCEALAN Mahalle/Köy, 106 Ada, 1 Parselde bulunan tarla niteliğindedir, Taşınmaz İncealan köyü sınırlarında bulunmaktadır, Taşınmazın köy yerleşim yerine yakın olduğu, kanal ve dere vasıtasıyla sulanabildiği, düz olduğu, ark izleri bulunduğu, taşınmazın sulu tarım arazisi olduğu anlaşılmaktadır. Taşınmaza yakın bir konumdan sulama kanallarının olduğu,, Arazinin düz olduğu, sulama imkanın olduğu gözlemlendi. Taşınmazın bulunduğu havzada münavebeli üretim modellerinin uygulana geldiği, ağırlıklı olarak yonca, buğday, arpa, korunga, v.b.) vb. mutad ürünlerin münavebeli şekilde ekile geldiği tespit edilmiştir. Toprak yapısı, kumlu-killi yapıda olup, besin elementlerince zengin ve derinliğinin iyi olduğu, taşlılık, erozyon, çoraklık, alkalik vb. sorunlarının olmadığı, Taşınmazda fiilen işlemeli tarım yapıldığı, yetişe bilecek ürünlerin kök ve vejetatif gelişiminin iyi olduğu, verimlit oprak derinliğinin iyi olduğu tespit edilmiştir. Toprak tekstürü ( toprak bünyesi) ve strüktürü ( toprak yapısı) itibariyle taşınmazın imar ve ıslaha gerek duymadığı, su tutma kapasitesini orta derecede ve işlenmiş tarım arazisi niteliğinde bir toprak yapısına sahiptir.

Taşınmaz, Köy yolu ile ulaşım imkanlarına sahip olup her mevsim ulaşım imkanlarına sahiptir. Ürünler ana pazar durumundaki merkezlere çok yakın olup, pazar problemi yoktur. Düz tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.



Taşınmazın takyidatinda Büyükova koruma alanı içerisinde kalmaktadır şerhi satış sonrasında

da takyidatta kalacaktır.

Adresi :Van İli Çaldıran İlçesi İncealan Köyü106 Ada 1 Nolu Taşınmaz Çaldıran / VAN

Yüzölçümü : 95.496,50 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.802.564,10 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu sicilindeki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.