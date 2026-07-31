T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/06/2026 tarihli ilamı ile 216/3 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Zekeriya ve Nurseren oğlu, 07/03/1980 doğumlu, HAKAN AKTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETE ve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.07.2026