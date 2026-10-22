T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Çanakkale İli Merkez İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi 212 ada 58 parsel sayılı taşınmazın 7/320 hisse maliki "Seniha (İbrahim kızı)"ya Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 06.07.2015 tarih, 2014/815 Esas, 2015/909 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiği, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2026/381 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Çanakkale İli Merkez İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi 212 ada 58 parsel sayılı taşınmazın 7/320 hisse maliki "Seniha (İbrahim kızı)"nın gaipliğine ve mal varlıklarının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu birinci kez ilan olunur.