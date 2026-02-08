T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ÇANAKKALE

İLÇESİ: MERKEZ

MAHALLE/KÖY: YAĞCILAR

MEVKİİ : MAŞATDERE

ADA NO : 127

PARSEL NO : 7

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.712,53 M2

KAMULAŞTIRILAN KISIM :1.300,86 M2 İrtifak Hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : MERYEM GİRGİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/46 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.02.2026