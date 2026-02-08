T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/46 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ÇANAKKALE
İLÇESİ: MERKEZ
MAHALLE/KÖY: YAĞCILAR
MEVKİİ : MAŞATDERE
ADA NO : 127
PARSEL NO : 7
YÜZÖLÇÜMÜ : 6.712,53 M2
KAMULAŞTIRILAN KISIM :1.300,86 M2 İrtifak Hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : MERYEM GİRGİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/46 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.02.2026