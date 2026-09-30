T.C. ÇANAKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

SAYIN DAVALI FATMA SÜHEYLA STANTON (03/12/1944 Doğumlu)

Davacılar Süheyla Gençsoy, Ayşe Süreyya Zaimoğlu, Deniz Haşimoğlu, Emine idil Zaimoğlu, Erol Süleyman Yelmer, Fatma Hülya Eler, Fatma Rezan Batuk, Hülya Yelmer, İsmail Oğuz Ökem, Kadriye Seda Koşal, Ömer Yelmer ile bir kısım davalılar aleyhine Çanakkale/Eceabat, Yalova Mah/Köy, Değirmenaltı Mevki, 167 Ada/7 Parsel, Çanakkale/Eceabat, Yalova Mah/Köy, Kaya Altı Mevki, 308 Ada/39 Parsel, Çanakkale/Eceabat, Yalova Mah/Köy, Kaya Altı Mevki, 308 Ada/33 Parsel, Çanakkale/Eceabat, Yalova Mah/Köy, Değirmenaltı Mevki, 167 Ada/3 Parsel, Çanakkale/Eceabat, Yalova Mah/Köy, Değirmenaltı Mevki, 166 Ada/3 Parsel, Çanakkale/Eceabat, Yalova Mah/Köy Kaya Altı Mevki 307 Ada/2 Parsel, Çanakkale Cevatpaşa Mah .303 Ada 52 Parsel, Çanakkale ili, Gelibolu Bayırköy 295 Ada 1 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 114 Ada 206 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 114 Ada 40 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 114 Ada 69 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 145 Ada 27 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 147 Ada 39 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 148 Ada 43 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 148 Ada 52 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 162 Ada 1 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 164 Ada 2 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 167 Ada 37 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 169 Ada 22 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 185 Ada 15 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 185 Ada 6 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 187 Ada 33 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 188 Ada 7 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 200 Ada 15 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 200 Ada 5 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 200 Ada 7 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 204 Ada 27 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 205 Ada 11 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 205 Ada 66 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 207 Ada 8 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Sütlüce 224 Ada 123 Parsel, Çanakkale/Gelibolu Yazıcızade Mah. 367 Ada 63 Parsel, Çanakkale/Gelibolu İlçesi Sütlüce Köyü 170 Ada 10 Parsel, Çanakkale/Gelibolu İlçesi Sütlüce Köyü 148 Ada 68 Parsel sayılı taşınmazlar üzerinde

Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;

Mahkememizce UYAP sistemi üzerinde yapılan incelemede tespit edilen adresinize duruşma gün ve saatini bildirir davetiye çıkartılmış olup, belirtilen adreste ikamet etmediğinizden tebligatın iade edildiği, yapılan adres araştırmasında da adresiniz değişmediği, aynı adreste ikamet ettiğiniz tespit edilmiş, bu nedenle nedenle duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan yoluyla tebliğ, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağından; Duruşma gününün 10/02/2027 günü 09:30'a bırakılmasına karar verildiği belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmanız, aksi halde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyceğiniz, HMK320/2.maddesi gereğince duruşma gününe kadar gerekli sulh hazırlıklarını yapmanız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, kesin süre içerisinde istenilen hususlar yerine getirilmediği taktirde, HMK 140/5 bendi gereğince o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceği ihtar olunur bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.