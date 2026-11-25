DAVALI: ERGÜN ALDENİZ - ( T.C : 20449669774 ) BERLİN /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Davacı Ergün Aldeniz ile davalılar Ergün Aldeniz, Leyla Aldeniz Aydın, Taner Aldeniz, Tarık Aldeniz, Tülin Aldeniz Oğuztürk ve Yüksel Aldeniz arasında açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce; dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve sistemde kayıtlı diğer adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış ancak iade dönmüş, mernis adresiniz de adres yetersizliğinden yapılan tebligat iade dönmüş, kolluk araştırması ve taraflarla yapılan şifai telefon görüşmeleri ile de açık adres tespit edilememiş olup, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İlan yolu ile tebliğ ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağından;-Belirlenen 11/03/2026 günü saat: 10:40'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmanız, aksi halde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK320/2.maddesi gereğince duruşma gününe kadar gerekli sulh hazırlıklarını yapmanız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, kesin süre içerisinde istenilen hususlar yerine getirilmediği taktirde, HMK 140/5 bendi gereğince o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağınız ayrıca -HMK 317/2 m gereğince tebliğinden itibaren, cevap dilekçenizi iki hafta içersinde mahkememize vermeniz gerekmektedir. Tüm delillerin açıkca ve hangi vakıanın delili olduğu belirtilerek elinizde bulunanların dilekçenize eklenmesi başka yerden getirilecek delillerin ise bulunabilmesini sağlayan bilgilerin dilekçede yer verilmesi zorunludur. HMK 128.m gereğince; cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

BEKANNTMACHUNG



DER 1. ZIVILABTEILUNG DES AMTSGERICHTS ÇANAKKALE REPUBLİK TÜRKEFI /VOM VORSİTZ GRUNDNR

Gg :2018/426 Esas BEKLAGTER : ERGÜN ALDENİZ — (TR ID-Nr: 20449669774)BERLİN / BUNDESREPUBLİK DEUTSCHLAND



In dem Verfahren zwischen dem Klâger Ergün Aldeniz und den Beklagten Ergün Aldeniz, Leyla Aldeniz Aydın, Taner Aldeniz, Tarık Aldeniz, Tülin Aldeniz Oğuztürk und Yüksel Aldeniz betreffend die Umwandlung von Gesamthandseigentum in Miteigentum wurde Folgendes festgestellt:



Durch unser Gericht wurde an die in der Klageschrift angegebene Anschrift sowie an Ihre weitere im System registrierte Adresse eine mit der Klageschrift versehene Ladung versandt; diese Sendungen kamen jedoch als unzustellbar zurück. Auch die an Ihre im Melderegister eingetragene Adresse gerichtete Zustellung wurde wegen unzureichender Anschrift zurückgesandt. Trotz polizeilicher Nachforschungen sowie mündlicher telefonischer Rücksprachen mit den Parteien konnte keine aktuelle Anschrift ermittelt werden. Da daher weder die Klageschrift noch die Mitteilung über den Termin der mündlichen Verhandlung zugestellt werden konnten, wurde beschlossen, die Zustellung der Klageschrift sowie des Verhandlungstermins durch öffentliche Bekanntmachung vorzunehmen.



Da eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 7 Tage nach dem Veröffentlichungsdatum als erfolgt gilt, wird hiermit Folgendes bekannt gegeben:



- Sie haben am 71.03.2026 um 10:40 Uhr vor Gericht zu erscheinen, sofern kein triftiger



Entschuldigungsgrund vorliegt. Andernfalls wird die Verhandlung in Ihrer Abwesenheit fortgesetzt, und Sie können gegen die vorgenommenen Verfahrenshandlungen keinen Einspruch erheben. Gemâ$ Artikel 320 Absatz 2 der türkischen Zivilprozessordnung (HMK) haben Sie bis zum Termin die notwendigen Vorbereitungen für eine mögliche gütliche Einigung zu treffen. Innerhalb einer endgültigen Frist von 2 Wochen ab Zustellung dieser Ladung müssen Sie die in Ihrer Klageschrift genannten, aber noch nicht eingereichten Ünterlagen beim Gericht vorlegen oder die erforderlichen Angaben machen, damit Dokumente, die sich bei anderen Stellen befinden, angefordert werden können. Werden diese Anforderungen innerhalb der gesetzten Frist nicht erfüllt, gilt gemâB Artikel 140 Absatz 5 HMK, dass Sie auf die Berufung auf diese Beweismittel verzichten.

- Gemâf Artikel 317 Absatz 2 HMK müssen Sie innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Ihre Klageerwiderung beim Gericht einreichen. Sâmtliche Beweismittel sind klar zu benennen und es ist anzugeben, welche Tatsachen sie belegen. Die Ihnen vorliegenden Beweismittel sind der Stellungnahme beizufügen; bei Beweismitteln, die von anderen Stellen eingeholt werden sollen, müssen in der Stellungnahme die notwendigen Informationen zur Auffiındung angegeben werden.



Gemâf Artikel 128 HMK gilt: Wenn Sie keine Klageerwiderung einreichen, wird davon ausgegangen, dass Sie alle in der Klageschrift vorgebrachten Tatsachen bestreiten. Diese Mitteilung erfolgt hiermit durch öffentliche Bekanntmachung.