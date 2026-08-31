T.C. ÇANAKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, ALÇITEPE Köy, 133 Ada, 5 Parsel detaylarına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Adresi : Alçıtepe Köyü Eceabat / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 20.133,00 m2 Kıymeti : 5.033.250,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:52 Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:52

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 10:52 Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 10:52

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, ALÇITEPE Köy, 169 Ada, 15 Parsel detaylarına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Adresi : Alçıtepe Köyü Eceabat Eceabat / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 43.939,38 m2

Kıymeti : 10.106.057,40 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:53 Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 11:53 Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 11:53

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, ALÇITEPE Köy, 171 Ada, 121 Parsel detaylarına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Adresi : Alçıtepe Köyü Eceabat Eceabat / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 5.907,31 m2

Kıymeti : 1.181.462,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:38 Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 13:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:38

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale İl, Eceabat İlçe, ALÇITEPE Mahalle/Köy, 247 Ada, 1 Parsel detaylarına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Adresi : Alçıtepe Köyü Eceabat Eceabat / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 717,05 m2

Kıymeti : 5.019.350,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:41 Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 10:41 Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:41

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Eceabat İlçe, ALÇITEPE Köy, 261 Ada, 17 Parsel detaylarına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Adresi : Alçıtepe Köyü Eceabat Eceabat / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 20.757,79 m2

Kıymeti : 4.151.558,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:43 Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 11:43 Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 11:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.