T.C. ÇANAKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

19238269752 T.C Kimlik numaralı davalı CEYDA İŞKİN, 19912681108 T.C kimlik numaralı AYCAN HAYDEN ve 19909681272 T.C kimlik numaralı YÜKSEL YILMAZ ve 19918680990 T.C Kimlik numaralı EMİN YILMAZ, 19906681336 Tc Kimlik numaralı Asuman Yılmaz'a ilanen duyurulur.

Çanakkale Eceabat Kilitbahir Köyü 266 Ada 1 Parsel, 190 Ada 4 Parsel, 182 Ada 30 Parsel sayılı taşınmazların ilk ihalesi 25/08/2027- 01/09/2027 tarihlerinde, ikinci ihalesi 24/09/2027-01/10/2027 tarihleri arasında yapılacak olup, ilan detaylarına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir, kendisine tebliğ yapılamayan şahıslara iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra belirtilen hususların tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.02/10/2026