T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

SAYIN MİRASÇI SUAT GÜNDAŞ

(04/11/1965 Doğumlu)

Muris T.C:28786392140 kimlik numaralı Perişan Gündaş tarafından Çanakkale 2. Noterliğinin 23/11/1988 tarihli 18087 yevmiye sayılı düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin açılıp okunması talepli dava açılmış ve mahkememizce duruşmasının 15/09/2026 günü saat 09:30'a bırakılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce uyap sistemi üzerinde yapılan incelemede tespit edilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış olup, belirtilen adresin açık adres olmaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan yoluyla tebliğ, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağından;

Muris Perişan Gündaş tarafından düzenlettirilen ve iş bu ihtarname ekinde gönderilen Çanakkale 2.Noterliğinin 23/11/1988 tarihli 18087 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde lehine vasiyet düzenlenen kişiye/ atanmış mirasçıya veraset belgesi düzenleneceği vasiyetnamenin okunduğunun tespitine karar verileceği hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.